У колоні вертепів назбиралось близько 500 учасників. Окрім харківських, брали участь і колективи з Сумської та Дніпропетровської областей.

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Харковом йшли янголи, царі, чорти

На фестиваль зареєстрували 29 колективів, але в реальності людей до дійства доєдналось більше. Учасники були в костюмах героїв вертепу: янголів, царів, смертей, іродів, чортиків.

Вони несли різдвяні зірки, а до колони долучались і звичайні люди. Фестиваль у Харкові проводять шостий раз.

Цього року нам важливо було провести фестиваль, показати, що традиція існує. Обмежень ми дотримуємося, але намагаємося зберегти те, що є: і українські традиції колядування, і цей фестиваль, який вже став традицією,

– розповіла організаторка події Олена Рофе-Бекетова.

Наприкінці усі колективи фестивалю зупинилися біля сходів Харківського національного театру опери та балету і заколядували "Нова радість стала".

У Харкові пройшов неймовірний фестиваль вертетів / Фото Суспільного

Святкування Різдва 2022

Мешканці Рівного святкували Різдво з дотриманням давніх українських традицій, зокрема колядували. Вони об'єдналися задля важливої мети – зібрати кошти на благодійність. Містяни влаштували "Зірковий Вертеп" і проводять його вже уп'яте.

У іспанському місті Аліканте громада Христа-Спасителя УГКЦ вдруге провела фестиваль українського різдвяного вертепу. На подію прибули українці з низки іспанських міст.

Унікальний та святковий рекорд зафіксували представники Книги рекордів України в Івано-Франківській області. Це сталося у селі Підгір'я 9 січня. Майже 4,5 тисячі людей там одночасно заспівали колядку. І у такий спосіб перевершили попереднє досягнення Дрогобича Львівської області 2017 року.

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