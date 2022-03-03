У напрямку Одеси рухаються 4 великі десантні кораблі Росії у супроводі ракетних катерів

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону Чорноморського флоту Росії. У напрямку Одеси рухаються 4 великі десантні кораблі.

За інформацією Генштабу, ці десантні кораблі супроводжують 3 ракетні катери. Ворог також не припиняє діяти в акваторії Чорного моря.

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Флот противника веде вогонь по цивільних кораблях

В Чорноморській операційній зоні ворожі кораблі продовжують обстрілювати водний транспорт. Під вогнем опиняються цивільні кораблі, а моряки потрапляють у полон росіян.

Напередодні в зону видимості потрапив російський корабель

Зазначимо, що 2 березня біля берегів Одеси помітили ворожий корабель. Він був в зоні видимості українських військових. За попередньою інформацією, це був сторожовий корабель, а не десантний чи ракетний.

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