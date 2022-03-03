По информации Генштаба, эти десантные корабли сопровождают 3 ракетных катера. Враг также не прекращает действовать в акватории Черного моря.

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Флот противника ведет огонь по гражданским кораблям

В Черноморской операционной зоне вражеские корабли продолжают обстреливать водный транспорт. Под огнем оказываются гражданские корабли, а моряки попадают в плен россиян.

Накануне в зону видимости попал российский корабль

Отметим, что 2 марта у берегов Одессы заметили вражеский корабль. Он был в зоне видимости украинских военных. По предварительной информации, это был сторожевой корабль, а не десантный или ракетный.

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