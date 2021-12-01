Навіть не могли опізнати: фура жорстко переїхала людину на трасі "Одеса – Київ"

В Одеській області фура переїхала пішохода, який переходив дорогу. У мережі повідомляють, що його особу не змогли встановити, оскільки від голови практично нічого не залишилось.

Це сталося вночі 1 грудня на трасі "Одеса – Київ". Після ДТП вантажівка навіть не зупинилася.

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Коли помітили загиблого

Правоохоронці встановили, що ця аварія біля села Холодна Балка трапилося приблизно о 3 ночі. Принаймні, саме тоді надійшло повідомлення про виявлення тіла.

Невстановленого чоловіка забрали криміналісти. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження та намагаються знайти свідків трагедії. На фото, які оприлюднили в телеграмі "Одесса info", помітно, що на дорозі залишилася велика пляма крові.

Що може загрожувати водію

Наразі цю справу кваліфікують, як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі. Якщо винного зможуть знайти, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Схожа подія раніше

На Одещині ввечері 21 листопада водій вантажівки збив 57-річну жінку, а потім просто покинув її. Жінка померла від отриманих травм ще до приїзду швидкої.

Правоохоронці почали встановлювати обставини та змогли знайти підозрюваного. На його автомобілі були сліди зіткнення з пішоходом.