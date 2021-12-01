Это произошло ночью 1 декабря на трассе "Одесса – Киев". После ДТП грузовик даже не остановился.
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Когда заметили погибшего
Правоохранители установили, что эта авария возле села Холодная Балка случилась примерно в 3 часа ночи. По крайней мере, именно тогда поступило сообщение об обнаружении тела.
Неустановленного мужчину забрали криминалисты. Следователи уже открыли уголовное производство и пытаются найти свидетелей трагедии. На фото, которые обнародовали в телеграме "Одесса info", заметно, что на дороге осталось большое пятно крови.
Что может грозить водителю
Сейчас это дело квалифицируют, как нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели. Если виновного смогут найти, ему грозит от 3 до 8 лет заключения.
Похожее событие раньше
В Одесской области вечером 21 ноября водитель грузовика сбил 57-летнюю женщину, а затем просто оставил ее. Женщина умерла от полученных травм еще до приезда скорой.
Правоохранители начали устанавливать обстоятельства и смогли найти подозреваемого. На его автомобиле были следы столкновения с пешеходом.