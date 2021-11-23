Впоследствии правоохранители задержали этого мужчину. Теперь ему грозит крайне серьезное наказание.

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Взяли кровь и забрали грузовик

Прежде всего у злоумышленника взяли кровь для анализа. Это позволит понять, был ли мужчина в состоянии опьянения. Если окажется именно так, это будет причиной переквалифицировать нарушение.

Грузовик КамАЗ, который сбил женщину, забрали на штрафплощадку. Относительно него тоже начали несколько экспертиз. На фото заметно, что на автомобиле есть вмятина.



Следы грузовика, которые остались на дороге / Фото Нацполиции

Как могут наказать водителя

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели. Теперь задержанному грозит от 3 до 8 лет заключения. Также у него могут забрать права на 3 года.

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