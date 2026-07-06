Вибухи прогриміли в Одесі: російська атака пошкодила будинки, виникла пожежа

Повітряна атака на Одесу сталася вночі 6 липня. Вона залишила по собі пошкоджені будинки, спричинила пожежу в гаражах та пораненого чоловіка.

Про це повідомили в МВА Одеси. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

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Які наслідки нічного обстрілу Одеси 6 липня?

Росія здійснила нічну повітряну атаку на Одесу 6 липня. Ворог застосував ударні безпілотники з акваторії Чорного моря та підступно спрямував удар на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста.

В одному з районів, як повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок обстрілу спалахнули гаражі. Рятувальники ДСНС зреагували миттєво та оперативно ліквідували пожежу. Проте вибухова хвиля у прилеглих будинках вибила вікна.

На іншій локації в Одесі також виявили руйнування. Там під удар потрапив приватний сектор. На жаль, поранення зазнав 23-річний чоловік. Йому надають усю необхідну медичну допомогу. Усі екстрені служби усувають наслідки нальоту.

Наслідки обстрілу Одеси / Фото МВА

Зверніть увагу: Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попереджають про поточну загрозу масованої комбінованої ракетної атаки по всій території України. Зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та пуски "Калібрів".

Що відомо про попередній удар по Одесі?

Попередня атака на Одещину відбулася нещодавно – у ніч на 4 липня. Тоді російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі області, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59 або Х-69.

Унаслідок того обстрілу спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі, де зберігали харчові продукти. Тоді також постраждали двоє цивільних чоловіків, яких госпіталізували до лікарні.