Об этом сообщили в ГВА Одессы. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Хронология атаки Дроны нацелились на ряд городов Украины, существует угроза ракетного обстрела: где сейчас опасно

Каковы последствия ночного обстрела Одессы 6 июля?

Россия совершила ночную воздушную атаку на Одессу 6 июля. Враг применил ударные беспилотники из акватории Черного моря и коварно нанес удар по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре города.

В одном из районов, как сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, в результате обстрела загорелись гаражи. Спасатели ГСЧС отреагировали мгновенно и оперативно ликвидировали пожар. Однако взрывная волна в соседних домах выбила окна.

В другом районе Одессы также обнаружены разрушения. Там под удар попал частный сектор. К сожалению, ранения получил 23-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все экстренные службы устраняют последствия налета.

Последствия обстрела Одессы / Фото ГВА

Обратите внимание: Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждают о текущей угрозе массированной комбинированной ракетной атаки по всей территории Украины. Зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и пуски ракет "Калибр".

Что известно о предыдущем ударе по Одессе?

Предыдущая атака на Одесскую область произошла недавно – в ночь на 4 июля. Тогда российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре области, применив управляемые авиационные ракеты Х-59 или Х-69.

В результате этого обстрела вспыхнул масштабный пожар в складском здании, где хранились продукты питания. Тогда также пострадали двое гражданских мужчин, которых госпитализировали в больницу.