Одеса готова дати відсіч: Дерибасівську заблокували протитанковими їжаками

Одесу укріпляють перед можливою атакою ворога. Легендарна вулиця Дерибасівська змінила свій вигляд: тепер вона всіяна протитанковими їжаками.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 6 березня наголосив, що Росія може почати бомбардувати Одесу. Він зазначив, що це буде справжнім історичним злочином.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На території Одещини раніше ворог завдавав ракетних ударів

Раніше на території селища Великодолинське Одеської області ворожі ракети зруйнували військове містечко. Через авіаудар на території Одещини затонув патрульний катер "Слов'янськ".

Кілька днів біля Одеси нашій системі ППО вдалось збити одразу два літаки окупантів. Пілоти вижили, проте їх вдалось знайти українським військовим.

Дивіться відео з Одеси:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.