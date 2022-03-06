Президент Владимир Зеленский в обращении 6 марта подчеркнул, что Россия может начать бомбить Одессу. Он отметил, что это будет подлинным историческим преступлением.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

На территории Одесской области ранее враг наносил ракетные удары.

Ранее на территории поселка Великодолинское Одесской области вражеские ракеты разрушили военный городок. Из-за авиаудара на территории Одесской области затонул патрульный катер "Славянск".

Несколько дней возле Одессы нашей системе ПВО удалось сбить сразу два самолета оккупантов. Пилоты выжили, однако их удалось найти украинским военным.

Смотрите видео из Одессы: