В Одесі дрони влучили в 9-поверхівку, є постраждалий

Під час атаки на Одесу 31 березня росіяни вдарили "Шахедами" по багатоповерхівці. Є поранений.

Про це повідомив Сергій Лисак з Одеської МВА. Посадовець уточнив, що атака сталася під ранок.

Що відомо про удар по Одесі 31 березня?

За даними Лисака, пожежу вже ліквідували.

Ворог атакував Одесу ударними БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи,

Наслідки удару по Одесі 31 березня 2026 / Одеська МВА

Постраждалому чоловікові медики допомогли на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.