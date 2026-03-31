З'явилися перші кадри з місця атаки. Секретар міськради Катерина Ямщикова також оприлюднила фото з квартири, у яку поцілив БпЛА.

Які наслідки атаки на Полтаву?

Повідомляється, що через удар у багатоповерхівці вибиті сотні вікон, є квартири, що стали непридатними для проживання, та пошкоджені авто.

Вісьмох жителів, зокрема сім'ї з дітьми, відселили. На місці атаки розгорнули штаб з ліквідації наслідків.

Перші кадри з Полтави після російської атаки: дивіться фото Суспільного

У Полтавській міськраді додали, що двоє поранених, зокрема дитина, наразі перебувають у лікарнях, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки удару дрона по квартирі у Полтаві

Зазначимо, що у Полтавському районі повітряну тривогу оголосили о 16:35. Після 22:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Полтави, Гадяча та Миргорода. Близько 22:53 місцеві повідомили про звуки вибухів.