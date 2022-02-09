В Одесі влада закупить комунальникам коптери: будуть виловлювати собак

Влада Одеси планує закупити коптери для комунальників. Це потрібно, щоб полегшити вилов бездомних собак.

Мовляв, це необхідно, коли тварина починає ховатися. Про це стало відомо під час засіданні в міськраді Одеси 7 лютого.

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Собаки часто ховаються в очерети

Чому потрібна купівля пристроїв, пояснив директор Муніципального центру екологічної безпеки Олександр Панченко. За його словами, коптери вкрай необхідні.

Коли собаки забігають в очерети, у Чорноморці, чи, наприклад, на Куяльнику, їх відстежити дуже складно. Людина сидить у бусі й говорить по рації, куди йти,

– пояснив Панченко.

Також він додав, що іноді вилов собак триває дуже довго, а коптери допоможуть прискорити процес. Безпритульних тварин відловлюють для проведення стерилізації.

Розробили програму на 5 років

Запитання про купівлю дронів прозвучало під час обговорення проєкту міської цільової програми охорони тваринного світу. Ця програма також стосується й регулювання чисельності безпритульних тварин в Одесі. А термін її реалізації розрахований на 2022 – 2027 роки.

Чому необхідна стерилізація

В Одесі з 2007 року реалізується програма з гуманного скорочення чисельності безпритульних тварин. На момент її початку бродячих собак у місті було приблизно 60 тисяч. Наразі їхня кількість зменшилася майже в 17 разів – приблизно до 3,5 тисячі.

Часто можна почути, що стерилізація "вкрай неприродна" та це лише шкодить тварині. Мовляв, поправляється та втрачає так звану "радість мати дитину". Проте ветеринари вже довели – такі судження вкрай помилкові.

Стерилізація тварин передусім є однім зі способів зберегти життя та здоров'я собак і кішок, яких ми любимо. Більше про те, чому не варто боятися стерилізації своїх улюбленців – за посиланням.

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