Мол, это необходимо, когда животное начинает прятаться. Об этом стало известно во время заседания в горсовете Одессы 7 февраля.

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Собаки часто прячутся в камышах

Почему нужна покупка устройств, объяснил директор муниципального Центра экологической безопасности Александр Панченко. По его словам, коптеры крайне необходимы.

Когда собаки забегают в камыши, в Черноморке, или, например, на Куяльнике, их отследить очень сложно. Человек сидит в бусе и говорит по рации, куда идти,

– объяснил Панченко.

Также он добавил, что иногда отлов собак длится очень долго, а коптеры помогут ускорить процесс. Бездомных животных отлавливают для проведения стерилизации.

Разработали программу на 5 лет

Вопрос о покупке дронов прозвучал во время обсуждения проекта городской целевой программы охраны животного мира. Эта программа также касается и регулирования численности бездомных животных в Одессе. А срок ее реализации рассчитан на 2022 – 2027 годы.

Обратите внимание! В Одессе с 2007 года реализуется программа по гуманному сокращению численности бездомных животных. На момент ее начала бродячих собак в городе было примерно 60 тысяч. Сейчас их количество уменьшилось почти в 17 раз – примерно до 3,5 тысяч.

Почему необходима стерилизация

Часто можно услышать, что стерилизация "крайне неестественна" и это только вредит животному. Мол, поправляется и теряет так называемую "радость иметь ребенка". Однако ветеринары уже доказали, что такие суждения крайне ошибочны.

Стерилизация животных прежде всего является одним из способов сохранить жизнь и здоровье собак и кошек, которых мы любим. Больше о том, почему не стоит бояться стерилизации своих любимцев – по ссылке.

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