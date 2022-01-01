В Одесі нацгвардієць зробив пропозицію своїй дівчині в новорічну ніч: романтичні фото

В Одесі у новорічну ніч нацгвардієць зробив пропозицію своїй дівчині. Це трапилось під час загального розводу до несення служби.

Відповідну інформацію оприлюднили вранці 1 січня 2022 року. Про це повідомила Національна гвардія України.

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Нацгвардієць зробив пропозицію коханій у новорічну ніч

Під час загального розводу до несення служби з ОГП, гвардієць, як заведено, встав на коліно і зробив пропозицію руки та серця свої коханій дівчині Марині,

– мовиться у повідомленні.

Дівчина сказала "так". Усі присутні були свідками романтичної події. Командування та особовий склад частини 11 бригада імені Михайла Грушевського Нацгвардії привітали майбутню сім'ю та побажали:

щоб родина була міцною;

життя наповнене яскравими подіями.



Нацгвардієць зробив пропозицію коханій Марині / Фото Нацгвардії



Кохана гвардійця відповіла згодою / Фото Нацгвардії

На кадрах помітно, що працівники Нацгвардії влаштували своєрідний коридор для закоханих.

Коротко про подібні щасливі моменти

У січні 2020 року двоє нацгвардійців у Харкові освідчилися коханим просто під час присяги. Після паузи дівчата погодилися вийти заміж за військових.

У серпні 2020 року в Білорусі хлопець зробив пропозицію своїй дівчині під час Маршу миру і незалежності. Відео виклали у мережу.

У березні 2021 року рівненський журналіст Вадим Мороз освідчився своїй коханій та колезі в прямому ефірі одного з місцевих телеканалів. Дівчина була вражена, однак таки вимовила заповітне "так".

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Повний текст публікації з фейсбуку Національної гвардії України

Під час загального розводу до несення служби з ОГП, гвардієць, як заведено, став на коліно і зробив пропозицію руки та серця свої коханій дівчині Марині. Звісно, дівчина відповіла згодою, а всі присутні були свідками цього дивовижного та романтичного дійства.

Тож висловлюємо щирі слова вітання від командування та усього особового складу нашої частини 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України майбутній сім'ї. Бажаємо щоб родина була міцною, а життя наповнене яскравими подіями!