У Мінську хлопець зробив пропозицію своїй дівчині під час Маршу миру і незалежності 30 серпня. Зворушливу сцену зняли на камеру та виклали в мережі.

У день народження президента Олександра Лукашенка, 30 серпня, у Мінську хлопець зробив пропозицію дівчині прямо на акції протесту, пише TUT.BY.

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Ми зараз всі перебуваємо серед наших людей. Серед тих, хто нам близький по духу, серед друзів і братів. Це наші люди, це наша країна, нова країна, яку ми створимо,

– сказав хлопець.

Та додав, що у такий день теж хоче щось створити. Після цього він вручив свої обраниці обручку та попросив вийти за нього заміж.

Люди, які були навколо, відреагували на зворушливу сцену оплесками.

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