У Білорусі хлопець зробив пропозицію дівчині під час маршу: зворушливе відео
У Мінську хлопець зробив пропозицію своїй дівчині під час Маршу миру і незалежності 30 серпня. Зворушливу сцену зняли на камеру та виклали в мережі.
У день народження президента Олександра Лукашенка, 30 серпня, у Мінську хлопець зробив пропозицію дівчині прямо на акції протесту, пише TUT.BY.
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Ми зараз всі перебуваємо серед наших людей. Серед тих, хто нам близький по духу, серед друзів і братів. Це наші люди, це наша країна, нова країна, яку ми створимо,
– сказав хлопець.
Та додав, що у такий день теж хоче щось створити. Після цього він вручив свої обраниці обручку та попросив вийти за нього заміж.
Люди, які були навколо, відреагували на зворушливу сцену оплесками.
У Білорусі хлопець зробив пропозицію дівчині під час маршу: відео
Детально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними, Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці розганяли мітингувальників світлошумовими гранатами та ґумовими кулями. МВС країни визнало, що у Бресті стріляли у людей на ураження.
- Влада визнала, що під час протестів загинули 4 людини, однак активісти стверджують, що загиблих більше.
- Сотні людей отримали поранення, тисячі протестувальників були затримані, однак багатьох вже відпустили. Люди розповіли, що у СІЗО їх катували.
- З 11 серпня білоруси оголосили загальнонаціональний страйк.