Соответствующую информацию обнародовали утром 1 января 2022 года. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.

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Нацгвардеец сделал предложение любимой в новогоднюю ночь

Во время общего развода к несению службы с ОГП, гвардеец, как принято, встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине,

– говорится в сообщении.

Девушка сказала "да". Все присутствующие были свидетелями романтического события. Командование и личный состав части 11 бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии поздравили будущую семью и пожелали:

чтобы семья была крепкой;

жизнь наполнена яркими событиями.

Нацгвардеец сделал предложение любимой Марине / Фото Нацгвардии

Возлюбленная гвардейца ответила согласием / Фото Нацгвардии

На кадрах заметно, что работники Нацгвардии устроили своеобразный коридор для влюбленных.

Кратко о подобных счастливых моментах

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Полный текст публикации из Фейсбука Национальной гвардии Украины

Во время общего развода до несения службы с ОГП, гвардеец, как заведено, встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине. Конечно, девушка ответила согласием, а все присутствующие были свидетелями этого удивительного и романтического действа.

Поэтому выражаем искренние слова поздравления от командования и всего личного состава нашей части 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины будущей семье. Желаем, чтобы семья была крепкой, а жизнь наполнена яркими событиями!