Соответствующую информацию обнародовали утром 1 января 2022 года. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.
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Нацгвардеец сделал предложение любимой в новогоднюю ночь
Во время общего развода к несению службы с ОГП, гвардеец, как принято, встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине,
– говорится в сообщении.
Девушка сказала "да". Все присутствующие были свидетелями романтического события. Командование и личный состав части 11 бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии поздравили будущую семью и пожелали:
- чтобы семья была крепкой;
- жизнь наполнена яркими событиями.
Нацгвардеец сделал предложение любимой Марине / Фото Нацгвардии
Возлюбленная гвардейца ответила согласием / Фото Нацгвардии
На кадрах заметно, что работники Нацгвардии устроили своеобразный коридор для влюбленных.
Кратко о подобных счастливых моментах
- В январе 2020 года двое нацгвардейцев в Харькове признались любимым просто во время присяги. После паузы девушки согласились выйти замуж за военных.
- В августе 2020 года в Беларуси парень сделал предложение своей девушке во время Марша мира и независимости. Видео выложили в сеть.
- В марте 2021 года Ровенский журналист Вадим Мороз сделал предложение своей возлюбленной и коллеге в прямом эфире одного из местных телеканалов. Девушка была поражена, однако таки произнесла заветное "да".
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Полный текст публикации из Фейсбука Национальной гвардии Украины
Во время общего развода до несения службы с ОГП, гвардеец, как заведено, встал на колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине. Конечно, девушка ответила согласием, а все присутствующие были свидетелями этого удивительного и романтического действа.
Поэтому выражаем искренние слова поздравления от командования и всего личного состава нашей части 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины будущей семье. Желаем, чтобы семья была крепкой, а жизнь наполнена яркими событиями!