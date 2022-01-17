В Одесі помер відомий лікар-фтизіатр Авербух: яким його запам'ятали

На 92 році життя помер від хвороби одесит Леонід Авербух. Він був відомим лікарем-фтизіатром, науковцем і поетом.

Він дуже важко хворів, але навіть в останні дні життя писав іронічні вірші. Цю сумну звістку 17 січня написав Всесвітній клуб одеситів.

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За життя зробив немало

Авербух запам'ятався усім людиною, що завжди наполегливо працювала. Він створив десятки книг, серед яких були краєзнавчі, поетичні збірки та навіть спогади про життя в Одесі.

Окрім цього, вчений і лікар виховав плеяду талановитих лікарів. Не варто забувати й про те, що лікар допоміг сотням людей, які хворіли на туберкульоз.

Наш надійний друг, образ якого назавжди залишиться у наших серцях. Вічна світла пам'ять про найдостойнішого Одесита та Людину,

– написали у всесвітньому клубі одеситів.



Леонід Авербух кілька років тому / Фото Всесвітнього клубу одеситів

Коли та де його поховають

Церемонія прощання з Леонідом Григоровичем відбудеться 19 січня. Вона розпочнеться о 10:30 у дворі будинку №9 Фонтанської дороги. Похорон згодом пройде на Другому християнському цвинтарі, що на Люстдорфській дорозі.

Також усі охочі можуть надати фінансову підтримку родичам в організації похорону. Гроші збиратимуть 18 січня з 12 по 17 годину в Всесвітньому клубі одеситів, що на вулиці Маразлієвська, 7.

Читайте текст допису Всесвітнього клубу одеситів:

За своє довге славне життя лікар, учений, письменник, поет Леонід Авербух створив десятки книг: краєзнавчі, поетичні збірки, спогади про життя в Одесі, з якою пов'язана доля шести поколінь його сім'ї, виховав плеяду талановитих лікарів.

Леонід Григорович – член Всесвітнього клубу одеситів, беззмінний учасник Філософського клубу ВКО, наш надійний друг, образ якого назавжди залишиться у наших серцях. Прощання з Леонідом Григоровичем Авербухом відбудеться 19 січня, у середу, о 10.30 у дворі будинку N 9 Б Фонтанської дороги (в'їзд можливий з боку вул. Сегедської, 16, зупинка "6-а поліклініка"). Похорон – на Другому Християнському цвинтарі (Люстдорфська дорога, 6). Поминки за Л.Г.Авербухом відбудуться в Поминальному домі (вул. Бабеля, 12) 19 січня о 13.00.

Своє бажання надати фінансову підтримку родичам в організації похорону Леоніда Григоровича Ви зможете реалізувати завтра, 18 січня з 12.00 до 17.00 у Всесвітньому клубі одеситів (вул. Маразлієвська, 7).

Вічна світла пам'ять про найдостойнішого Одесита та Людину!