В Одесі миша ласувала пиріжками в супермаркеті: обурливі фото

В одному з одеських супермаркетів біля випічки на прилавку помітили мишу. Вона сиділа прямісінько посеред лотків, де були пиріжки.

Очевидці зазначили, що це помітили в магазині "Таврія". Він розташований на вулиці Тополева, 10а.

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Що помітно на цих фото

Ці фото оприлюднили в мережі приблизно о 15 годині 24 листопада. Проте невідомо, коли саме зробили світлини.



Мишка між пиріжками в Одесі / Фото телеграму "Компас Одесса"

Там помітно, що тваринка щось їсть. Слід зазначити, що лотки, поміж яких вона сиділа, на фото цілі. Тому невідомо, чи добралася мишка до випічки.



Миша на прилавку магазина / Фото телеграму "Компас Одесса"

Схоже було в столиці

Торік у Київському супермаркеті помітили іншого гризуна. Там на прилавку з хлібом сидів щур, який поїдав товар.

Спершу він просто там лазив, проте побачив батон і не втримався. Коли тварину почали знімати, це зовсім її не насторожило.

Локація магазину, де помітили мишу / Карта google