В Одесі працівник зірвався з будови: колеги відмовились викликати швидку

На будмайданчику в центрі Одеси 10 грудня стався інцидент, який обурив перехожих. Там чоловік жорстко впав із верхнього поверху будови.

Проте перехожі розповіли, що колеги травмованого будівельника не хотіли викликати швидку. Мовляв, нічого це не потрібно, бо можуть розібратись самі.

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Хотіли запобігти розголосу

Будова, де це трапилося, розташована на вулиці Дерибасівська, 19. У мережі припустили, що працівники будови не хотіли викликати швидку, щоб не було розголосу. Слід зазначити, що робітник не використовував жодного страхування.

Проте їм це не вдалося, оскільки в мережі одразу оприлюднили кілька відео з місця. Згодом приїхала швидка, яку викликали перехожі. Медики забрали потерпілого та він у цей момент був притомним. Наразі невідомо, яких ушкоджень він зазнав. Також на місце викликали правоохоронців, однак вони поки не коментували інцидент.

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Інша подія на будові

У Личаківському районі Львова 8 грудня трагічно загинув будівельник. Про нього відомо лише те, що він народився в 1994 році.

Згодом повідомили, що він впав із висоти 6 поверху. Травми були несумісні з життям, тому працівника не змогли врятувати. Причини та обставини трагедії почали встановлювати поліцейські.