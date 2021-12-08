Чоловік загинув у Личаківському районі. Про це повідомили у Львівській міській раді.

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У Львіові загинув чоловік, який впав з висоти

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що 8 грудня орієнтовно о 14:20 на вулиці Шота Руставелі, що у Личаківському районі чоловік впав з шостого поверху.

Це трапилось під час виконання робіт. Він був 1994 року народження. Наразі причини та обставини трагедії встановлюють.

Коротко про останні трагічні події в Україні

7 грудня на Чернігівщині трапилась жахлива аварія. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та врізалась в маршрутку. Внаслідок зіткнення загинули 13 людей. Ще 7 перебувають в лікарні. Водія вантажівки затримали. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.

7 грудня неподалік Львова водій Skoda Fabia наїхав на пенсіонера, який лежав на дорозі. Чоловік загинув на місці події. Аварія сталася на дорозі між селами Чуловичі та Катериничі у Львівському районі.

5 грудня у Житомирі зникли двоє студентів-механіків агротехнічного коледжу. 9 грудня їх знайшли біля озера. Мовиться про 18-річного Назара та 20-річний Ярослава. Попередня причина загибелі студентів – утоплення.

Ймовірні причини жахливої ДТП на Чергнігівщині – дивіться відео