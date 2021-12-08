Мужчина погиб в Лычаковском районе. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во Львове погиб мужчина, который упал с высоты

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения рассказали, что 8 декабря ориентировочно в 14:20 на улице Шота Руставели, что в Лычаковском районе, мужчина упал с шестого этажа.

Это произошло во время выполнения работ. Он был 1994 года рождения. Пока причины и обстоятельства трагедии устанавливают.

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