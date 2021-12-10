Проте перехожі розповіли, що колеги травмованого будівельника не хотіли викликати швидку. Мовляв, нічого це не потрібно, бо можуть розібратись самі.

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Хотіли запобігти розголосу

Будова, де це трапилося, розташована на вулиці Дерибасівська, 19. У мережі припустили, що працівники будови не хотіли викликати швидку, щоб не було розголосу. Слід зазначити, що робітник не використовував жодного страхування.

Проте їм це не вдалося, оскільки в мережі одразу оприлюднили кілька відео з місця. Згодом приїхала швидка, яку викликали перехожі. Медики забрали потерпілого та він у цей момент був притомним. Наразі невідомо, яких ушкоджень він зазнав. Також на місце викликали правоохоронців, однак вони поки не коментували інцидент.

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Інша подія на будові

У Личаківському районі Львова 8 грудня трагічно загинув будівельник. Про нього відомо лише те, що він народився в 1994 році.

Згодом повідомили, що він впав із висоти 6 поверху. Травми були несумісні з життям, тому працівника не змогли врятувати. Причини та обставини трагедії почали встановлювати поліцейські.