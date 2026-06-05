В Одесі прогриміли вибухи: на регіон летіла швидкісна ціль

Росія вранці 5 червня запустила на Україну не лише ударні безпілотники, але й ракети. Під ударом таких повітряних цілей, на жаль, опинилася Одеса.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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Які деталі атаки відомі?

Повітряну тривогу для усіх районів регіону оголосили орієнтовно о 10:56. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом уточнили про швидкісну ціль у напрямку Маяків.

Вже близько 11:01 кореспонденти Суспільного оприлюднили першу інформацію стосовно того, що у межах обласного центру було гучно. Своєю чергою кореспонденти 24 Каналу згодом також підтвердили повідомлення про вибухи.

Станом на момент публікації ані виконувач обов'язків Одеського міського голови, ані обласна військова адміністрація не оприлюднювали подробиці російської атаки. Інформації стосовно потенційних наслідків обстрілу немає.

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Що атакувала Росія раніше?

Нещодавно ДСНС України повідомила, що внаслідок атаки російських безпілотників у Київській області постраждало підприємство, яке виготовляє дитяче харчування під брендом "Яготинське для дітей", виникла пожежа.

Під дроновим ударом також опинилася Одеська область, там атакували об'єкт критичної інфраструктури та житловий будинок. Через влучання безпілотника виникло загоряння порожньої складської будівлі та обладнання.