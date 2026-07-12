В Одесі прогриміли вибухи

Увечері 12 липня ворожі війська продовжують обстрілювати Україну. Під ударом опинилася Одеса.

Там прогриміли вибухи. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Одесу?

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів для міста. Повідомлення про вибух надійшло близько 22:32.

Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався, попередньо, на вулиці Таірова. Там удар припав на житловий будинок.

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