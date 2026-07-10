В Одесі пролунала серія вибухів

Одеса потрапила під російський ракетний удар. У місті пролунало відразу кілька вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибухи в Одесі?

У п'ятницю, 10 липня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. За повідомленнями Повітряних сил, у напрямку міста рухалася швидкісна ціль. Моніторингові канали додали, що попередньо, ворог застосував керовані авіаційні ракети.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки немає, проте загроза для міста триває до відбою.

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Зазначимо, що увечері 9 липня російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території одного з промислових підприємств. На місці працювали рятувальники та інші служби, які ліквідовували наслідки атаки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що Росія не припиняє терор українських міст. У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 безпілотниками різних типів, зокрема дронами "Шахед", "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та імітаторами "Пародія".

Сили ППО знешкодили 114 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях. Дрони запускали з Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованої Донеччини.

На Харківщині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 57-річна жінка, яка була останньою жителькою села Токарівка Друга. Вона дістала тяжкі поранення під час руху дорогою між Прудянкою та Цупівкою. Постраждалу госпіталізували, однак медики не змогли врятувати їй життя.