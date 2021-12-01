В Одесі розлились небезпечні хімікати й здійнявся токсичний газ: відео ліквідації наслідків

До рятувальників Одеси зранку 1 грудня надійшло повідомлення про витік хімікатів. Надзвичайна подія сталася на одному з приватних підприємств міста.

У ДСНС щодо цього зателефонували приблизно о 10:20. Коли рятувальники прибули, інформація підтвердилася та довелося приборкувати випари небезпечної речовини.

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Яка речовина там розлилася

Це трапилося на вулиці Боровського через те, що розгерметизувалася місткість на 800 літрів. Після цього з неї витекло багато хлору.

Хіміки рятувальної служби передусім перевірили, чи зупинилося витікання. На велику цистерну наклали необхідний бандаж. Після цього вже почали дезактивацію місця розливу. Це робили шляхом розбавлення хімікату водою.

Рятувальники ліквідовують наслідки витоку: дивіться відео

Також розбризкуванням води вдалося зупинити випаровування. Тому за 50 метрів від місця інцидент немає перевищення гранично допустимих концентрацій.

Видання "Думская" повідомило, що це трапилося на території будівельної бази "Сомик". Люди, які живуть неподалік, у цей день відчували різкий запах, який ширився околицями.

Рятувальники ліквідовують наслідки розливу хімікатів / Фото ДСНС

Читайте повний текст допису ДСНС про цю подію:

Рятувальники зупинили витік небезпечної хімічної речовини

Сьогодні, о 10 годині 20 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Боровського, на території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини️

Рятувальники подавали воду для осадження парів хлору розпиленими струменями води.

Хіміки-рятувальники накладали бандаж на розгерметизовану місткість, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

Наразі герметичність ємності відновлено, а витік речовини припинено. Дезактивація місця розливу проводиться шляхом розбавлення водою. На відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.