В ГСЧС насчет этого позвонили примерно в 10:20. Когда спасатели прибыли, информация подтвердилась и пришлось укрощать испарения опасного вещества.

Ранее В Винницкой области произошла химическая авария: спасатели пытаются осадить облака аммиака

Какое вещество там разлилось

Это случилось на улице Боровского из-за того, что разгерметизировалась вместимость на 800 литров. После этого из нее вытекло много хлора.

Химики спасательной службы прежде всего проверили, остановилась ли утечка. На большую цистерну наложили необходимый бандаж. После этого уже начали дезактивацию места разлива. Это делали путем разбавления химиката водой.

Спасатели ликвидируют последствия утечки: смотрите видео

Также разбрызгиванием воды удалось остановить испарение. Поэтому в 50 метрах от места происшествия нет превышения предельно допустимых концентраций.

Издание "Думская" сообщило, что это случилось на территории строительной базы "Сомик". Люди, живущие неподалеку, в этот день ощущали резкий запах, который распространялся по окрестностям.

Читайте полный текст сообщения ГСЧС об этом событии:

Спасатели остановили утечку опасного химического вещества

Сегодня, в 10 часов 20 минут, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Боровского, на территории предприятия (название и форма собственности устанавливаются) во время проведения работ с емкостью, содержавшей хлор (объем 800 литров) состоялась ее разгерметизация и утечка опасного вещества

Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды.

Химики-спасатели накладывали бандаж на разгерметизированную вместимость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

Сейчас герметичность емкости восстановлена, а утечка вещества прекращена. Дезактивация места разлива производится путем разбавления водой. На расстоянии 50 метров от очага разлива превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается.