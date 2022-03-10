З Одеси евакуювалися діти та люди з інвалідністю: щемливі фото
10 березня 2022 , 07:18Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Мешканці Одеси вирішили покинути своє місто та евакуюватися у безпечніші місця. Серед людей, які змушені були виїхати з рідного міста, були зокрема діти та люди з інвалідністю.
Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники. Люди виїжджали з міста залізницею.
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Зауважимо, наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських орків там, на щастя, немає. В оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що не спостерігають активності російських кораблів у Чорному морі.
Евакуація людей з Одеси / Фото ДСНС
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