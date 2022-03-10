Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники. Люди виїжджали з міста залізницею.

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Зауважимо, наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських орків там, на щастя, немає. В оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що не спостерігають активності російських кораблів у Чорному морі.

Евакуація людей з Одеси / Фото ДСНС

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