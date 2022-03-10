Эвакуироваться одесситами помогали спасатели. Люди выезжали из города по железной дороге.

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Отметим, сейчас ситуация в Одессе стабильная. Русских орков там, к счастью, нет. В оперативном командовании "Юг" также сообщили, что не наблюдают активности российских кораблей в Черном море.

Эвакуация людей из Одессы / Фото ГСЧС

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