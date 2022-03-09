По его словам, активность кораблей России в Черном море отсутствует. Однако атаки на критическую и военную инфраструктуру российскими войсками не исключаются.

Берега укреплены, ПВО отрабатывает все угрозы, а подразделения и части Вооруженных сил Украины хорошо держат оборону,

– сказал Назаров.

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Добавим, что для российских оккупантов Одесса играет важную стратегическую роль в замыкании сухопутного сообщения на Приднестровье. Но и сами жители Одессы готовы защищать свою территорию. Город начал активно готовиться к боям и превратился в настоящую крепость.

Ранее спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что одесситы не боятся наступления и готовы показать, что такое настоящий ад врагу.

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