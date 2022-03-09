Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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"Снова достаточно эффективно работала система противовоздушной обороны. Одесситы уже различают, когда есть прилет вражеской ракеты или оккупационной авиации, а когда работает наша система противовоздушной обороны", – сказал Братчук.
В Одессе все нормально, все под контролем,
– заявил глава ОВА.
По его словам, одесситы не боятся наступления и готовы показать, что такое настоящий ад врагу.
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