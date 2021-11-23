В Одесі шкуродер труїть собак: четверо вже мертві

Біля ЖК "Райдужний" в Одесі чоловік підловлює собак і підсипає їм отруту. Таким чином вже загинули 4 цуценят.

У мережі люди називають чоловіка нелюдом і шкуродером. Адже він не лише вбиває собак, а й вихваляється цим у фейсбуці. Про це розповіли 23 листопада.

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Підсипає отруту в їжу

Нещодавно одесити посеред вулиці знайшли чотири трупи собак. Виявилося, що один чоловік підсипає їм у їжу отруту.

Мешканці будинку знайшли ймовірного вбивцю тварин. Ним виявився місцевий житель, який завів "чорний блокнот" місць, де живуть собаки. Він віднаходить тварин і вбиває їх отрутою.

Люди розповідають, що чоловік публікує на своїй сторінці у фейсбуці фото з місць злочинів. Він таким чином радіє, що труїть собак.

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Дехто з одеситів виправдовує зловмисника тим, що він начебто рятує місцевих жителів. Адже чоловік, ймовірно, труїть агресивних собак. Проте користувачі мережі заперечують цей факт. До того ж вони вважають, що такі вчинки не можуть бути виправдані за будь-яких обставин.

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