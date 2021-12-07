В Одесі спалахнула квартира в пам'ятці архітектури: є загиблий – моторошні фото та відео

У центрі Одеси 7 грудня трапилася пожежа в будинку, який є пам'яткою архітектури. Там спалахнула одна з квартир і загинув її власник.

Згодом рятувальники повідомили, що гасити це загоряння було досить важко. Про пожежу на гарячу лінію "101" повідомили приблизно о 15:30.

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Евакуйовували людей із сусідніх помешкань

Це сталося на вулиці Мала Арнаутска, 45. За словами рятувальників, ускладнював ліквідацію пожежу спосіб життя господаря квартири. Мовляв, там усе було завалене різним мотлохом.

Рятувальники та врятовані люди на місці пожежі / Фото ДСНС і "Думская"

Із будівлі сходами евакуювали 3 людей та одного котика. Згодом жителі дому розповіли загиблий сусід заробляв на тому, що збирав пляшки та рився в смітниках.

Загалом полум’я охопило площу 40 квадратних метрів. Його вдалося приборкати лише через годину після звернення до пожежників.

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Схожа пожежа нещодавно

У Києві ввечері 4 грудня спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. Це сталося в одній із квартир на 12 поверсі. Внаслідок інциденту довелося евакуювати 30 людей.

Загалом на те, щоб загасити це займання знадобилася приблизно година. На щастя, ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав. На місце згодом прибули експерти, які почали встановлювати причину займання.

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