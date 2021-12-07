Позже спасатели сообщили, что тушить это возгорание было довольно трудно. О пожаре на горячую линию "101" сообщили примерно в 15:30.

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Эвакуировали людей из соседних помещений

Это произошло на улице Малая Арнаутска, 45. По словам спасателей усложнял ликвидацию пожара образ жизни хозяина квартиры. Мол, там все было завалено разным хламом.

Спасатели и спасенные люди на месте пожара / Фото ГСЧС и "Думская"

Из здания по лестнице эвакуировали 3 человека и одного котика. Впоследствии жители дома рассказали погибший сосед зарабатывал на том, что собирал бутылки и рылся в помойках.

Всего пламя охватило площадь 40 квадратных метров. Его удалось обуздать лишь через час после обращения к пожарным.

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Похожий пожар недавно

В Киеве вечером 4 декабря вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Это произошло в одной из квартир на 12 этаже. В результате инцидента пришлось эвакуировать 30 человек.

В общем на то, чтобы потушить это возгорание понадобился примерно час. К счастью, никто в результате этого инцидента не пострадал. На место впоследствии прибыли эксперты, которые начали устанавливать причину возгорания.

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