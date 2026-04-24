В Одесі вночі під атаку потрапило торговельне судно

Росіяни жорстоко обстріляли Одесу в ніч на 24 квітня. Відомо і про влучання в корабель.

Деталі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. В Асоціації морських портів України поки не коментували російський обстріл.

Що відомо про удар по судну в Одесі 24 квітня?

На щастя, постраждалих немає. Але це тільки попередня інформація.

Вночі зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно, яке під прапором Сент-Кіттс і Невіс прямував до одного з портів Великої Одеси. На борту виникла пожежа, яку швидко ліквідував екіпаж,

– мовиться в дописі.