В Одесі впав ліфт із мамою і дитиною: комунальники кажуть, що їм "здалося"

В одному з будинків Одесі зірвався ліфт, у якому перебували жінка з дитиною. Комунальники заявили, що конструкція не падала, людям "лише здалося".

Про інцидент у новобудові видання повідомляє з посиланням на інформацію від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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В Одесі зірвався ліфт з мамою і дитиною

Ліфт, у якому була мати з маленькою дитиною, зірвався вдень 4 січня. Це трапилося у будинку №39/1 на вулиці Михайла Грушевського в Одесі. Підйомний пристрій застряг між першим та другим поверхами.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. За допомогою брухту вони розкрили двері ліфта та витягли звідти постраждалих. І мама, і дитина у задовільному стані, тому від госпіталізації відмовилися. Вони обійшлися лише переляком.

Комунальники кажуть, що ліфт не зривався

Водночас у телеграмі "Підслухано Одеса" зазначили, що комунальники стверджують, що ліфт насправді не падав. Мовляв, людям це лише здалося.

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