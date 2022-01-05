Про інцидент у новобудові видання повідомляє з посиланням на інформацію від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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В Одесі зірвався ліфт з мамою і дитиною

Ліфт, у якому була мати з маленькою дитиною, зірвався вдень 4 січня. Це трапилося у будинку №39/1 на вулиці Михайла Грушевського в Одесі. Підйомний пристрій застряг між першим та другим поверхами.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. За допомогою брухту вони розкрили двері ліфта та витягли звідти постраждалих. І мама, і дитина у задовільному стані, тому від госпіталізації відмовилися. Вони обійшлися лише переляком.

Комунальники кажуть, що ліфт не зривався

Водночас у телеграмі "Підслухано Одеса" зазначили, що комунальники стверджують, що ліфт насправді не падав. Мовляв, людям це лише здалося.

Зверніть увагу! Це не перший схожий випадок в Одесі. У вересні 2021 року на вулиці Кримській обірвався трос і ліфт упав на очах у жінки із двома дітьми. Інцидент прокоментували в міськраді Одеси. Там повідомили, що на місце одразу направили ремонтну службу. Її працівники встановили, що жодного обриву нібито не було.

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