Об инциденте в новостройке издание сообщает со ссылкой на информацию от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Одессе сорвался лифт с мамой и ребенком

Лифт, в котором была мать с маленьким ребенком, сорвался днем ​​4 января. Это произошло в доме №39/1 на улице Михаила Грушевского в Одессе. Подъемное устройство застряло между первым и вторым этажами.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. С помощью лома они открыли дверь лифта и вытащили оттуда пострадавших. И мама, и ребенок в удовлетворительном состоянии, поэтому от госпитализации отказались. Они обошлись только испугом.

Коммунальщики говорят, что лифт не срывался

В то же время в телеграме "Подслушано Одесса" отметили, что коммунальщики утверждают, что лифт на самом деле не падал. Якобы людям это только показалось.

Обратите внимание! Это не первый подобный случай в Одессе. В сентябре 2021 года по улице Крымской оборвался трос и лифт упал на глазах у женщины с двумя детьми. Инцидент был прокомментирован в горсовете Одессы. Там сообщили, что на место направили ремонтную службу. Ее работники установили, что никакого обрыва якобы не было.

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