Люди сильно не пострадали

Инцидент произошел около 22.30 4 декабря на въезде Набережном, 4. Об этом рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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36-летний мужчина получил ушиб поясничного отдела, от госпитализации он отказался. Остальные не травмировались,

– сообщил Забашта.

По его словам, падая, лифт трижды резко останавливался. Окончательно он остановился чуть ниже первого этажа.

Причина падения лифта

Заместитель Песочинского поселкового головы Александр Подшиваленко рассказал, что вероятная причина инцидента – перегруз лифта. Однако точную информацию установит экспертиза, которая продлится несколько дней.

В то же время чиновник подчеркнул, что пока рано утверждать, что лифт как раз падал. Мол, он ехал с повышенной скоростью, а потом сработала система торможения. Люди самостоятельно открыли дверь изнутри и вышли наружу.

Сейчас лифт опечатали. Однако механических повреждений на нем не видно – тросы целые, а дверь не перекошена.

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В полиции завели дело

По данным полиции, внутри лифта была семья с 3-летним ребенком и мужчина.

Во время движения лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесных повреждений никто из них не получил,

– отметили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.