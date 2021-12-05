Люди сильно не постраждали

Інцидент трапився близько 22:30 4 грудня на в'їзді Набережному, 4. Про це розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

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36-річний чоловік отримав забій поперекового відділу, від госпіталізації він відмовився. Інші не травмувалися,

– повідомив Забашта.

За його словами, падаючи, ліфт тричі різко зупинявся. Остаточно він зупинився трохи нижче першого поверху.

Яка причина падіння ліфта

Заступник Пісочинського селищного голови Олександр Подшиваленка розповів, що ймовірна причина інциденту – перевантаження ліфта. Однак точну інформацію встановить експертиза, яка триватиме кілька днів.

Водночас чиновник наголосив, що поки рано стверджувати, що ліфт саме падав. Мовляв, він їхав з підвищеною швидкістю, а згодом спрацювала система гальмування. Люди самостійно відкрили двері зсередини та вийшли назовні.

Зараз ліфт опечатали. Однак механічних ушкоджень на ньому не видно – троси цілі, а двері не перекошені.

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У поліції відкрили справу

За даними поліції, всередині ліфту була сім'я з 3-річною дитиною та чоловік.

Під час руху ліфт почав спускатися з великою швидкістю та зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин родина самостійно вибралася з кабіни. Тілесних ушкоджень ніхто з них не отримав,

– наголосили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Максимальна санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення.