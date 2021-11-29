Одесит зухвало пограбував диспетчерку: використав спецзасоби

В Одесі чоловік прийшов до диспетчерської станції та скоїв зухвале пограбування жінки, яка там працює. Для цього він скористався газовим балончиком.

Це сталося в Херсонському сквері 28 листопада. Проте вже наступного дня зловмисника вдалося розшукати.

Раніше В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка

Працював за чіткою схемою

Потерпіла розповіла, що спершу чоловік просто почав цікавитися ціною квитка. Проте насправді в цей момент він лише видивлявся цінні речі.

Коли помітив на столі телефон, одразу забризкав диспетчерку газовим балончиком. Після цього чоловік вхопив пристрій і втік із ним у невідомому напрямку.

Вже наступного дня оперативники затримали правопорушника в середмісті й вилучили викрадений мобільний телефон, який він планував продати,

– розповіли правоохоронці.

Як його можуть покарати

Правоохоронці розслідують цю справу за статтею про розбійне пограбування з насильством. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Схожа подія нещодавно

У Луцьку 20 листопада підліток скоїв розбій спрямований на 25-річного водія таксі. Хлопець забризкав того перцевим балончиком.

Завдяки цьому вдалося забрати смартфон, який коштує лише 4 тисячі гривень. Зловмисника впіймали й тепер йому загрожує в’язниця.