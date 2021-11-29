Одесит зухвало пограбував диспетчерку: використав спецзасоби
Джерело:поліція Одещини
В Одесі чоловік прийшов до диспетчерської станції та скоїв зухвале пограбування жінки, яка там працює. Для цього він скористався газовим балончиком.
Це сталося в Херсонському сквері 28 листопада. Проте вже наступного дня зловмисника вдалося розшукати.
Раніше В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка
Працював за чіткою схемою
Потерпіла розповіла, що спершу чоловік просто почав цікавитися ціною квитка. Проте насправді в цей момент він лише видивлявся цінні речі.
Коли помітив на столі телефон, одразу забризкав диспетчерку газовим балончиком. Після цього чоловік вхопив пристрій і втік із ним у невідомому напрямку.
Вже наступного дня оперативники затримали правопорушника в середмісті й вилучили викрадений мобільний телефон, який він планував продати,
– розповіли правоохоронці.
Як його можуть покарати
Правоохоронці розслідують цю справу за статтею про розбійне пограбування з насильством. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Схожа подія нещодавно
У Луцьку 20 листопада підліток скоїв розбій спрямований на 25-річного водія таксі. Хлопець забризкав того перцевим балончиком.
Завдяки цьому вдалося забрати смартфон, який коштує лише 4 тисячі гривень. Зловмисника впіймали й тепер йому загрожує в’язниця.