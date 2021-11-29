Это произошло в Херсонском сквере 28 ноября. Однако уже на следующий день злоумышленника удалось разыскать.

Ранее В Одессе подростки с баллончиком дерзко ограбили мужчину

Работал по четкой схеме

Потерпевшая рассказала, что сначала мужчина просто начал интересоваться ценой билета. Однако на самом деле в этот момент он только высматривал ценные вещи.

Когда заметил на столе телефон, сразу забрызгал диспетчера газовым баллончиком. После этого мужчина схватил устройство и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Как его могут наказать

Правоохранители расследуют это дело по статье о разбойном ограблении с насилием. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Похожее событие недавно

В Луцке 20 ноября подросток совершил разбой, направленный на 25-летнего водителя такси. Парень забрызгал того перцовым баллончиком.

Вследствие этого удалось забрать смартфон, который стоит всего 4 тысячи гривен. Злоумышленника поймали и теперь ему грозит тюрьма.