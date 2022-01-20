Одеситів затопило: на Великому Фонтані масштабно прорвало водогін, – відео з місця події

В Одесі стався потужний прорив водогону. Потік води затопив будинки та пошкодив майно місцевих жителів.

На вулиці Йосипа Тимченка в Одесі стався прорив магістралі водогону. Житловий будинок затопило 19 січня ввечері.

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В Одесі затопило житловий будинок

Брудні водні потоки заполонили всю вулицю. Вода потрапила й у помешкання одеситів.



Вулиці Одеси затопило після прориву на водогоні / Фото "Новини.LIVE Odesa"

Місцевий телеграм-канал повідомив, що ліквідувати надзвичайну ситуацію приїхали всі комунальні служби Одеси. На місці чергували рятувальники, хоча їхня допомога не знадобилася.

Іронії ситуації додає те, що впродовж літа комунальники перекладали магістраль водогону у мікрорайоні. За пів року труби прорвало.

Наразі невідомо, чи вдасться висушити будівлю взимку. Не повідомляли також про те, чи зможуть одесити отримати компенсацію за пошкоджене майно.

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Низка вулиць в Одесі – без води

Компанія "Інфоксводоканал" повідомила про тривалі ремонтні роботи на магістралі по вулиці Тимченка – Рибальській. Жителі цих та прилеглих вулиць опинилися без води на добу. Мовиться про будинки на вулицях:

Довга;

Дача Ковалевського;

провулок Ейзенштейна;

академіка Вавілова;

Офіцерська;

1-й тепличний провулок;

Рибальська;

Саксаганського;

Марії Демченко;

художника Федорова;

Миколи Гумільова;

Вільямса;

Тимченка.

За попередньою інформацією, подачу води вимкнули о 20:35 у середу, 19 січня. Ремонтні роботи триватимуть до 19:00 четверга, 20 січня.

Потоп у Харківському метрополітені

Нещодавно через прорив водогону в Харкові затопило частину станції у метро. Магістраль перебуває на балансі компанії "Житлобуд-1".



Харківський метрополітен затопило / Фото з телеграму "Труха"

Вода швидко просочилася через вентиляційні шахти в тунель метрополітену. Найбільше постраждала територія між станціями "Майдан Конституції" та "Центральний ринок".

За кілька годин порив на водогоні ліквідували. Однак через непередбачувану ситуацію виникла затримка в русі поїздів і тиснява серед пасажирів.