Одеських дітей навчатимуть безпеці у кімнаті, що згоріла – атмосферні фото

На базі 6 пожежно-рятувальної частини в Одесі відкрили унікальний клас для дітей. У першому в Україні муляжі кімнати, що згоріла, школярів навчатимуть безпеці.

Ініціатором створення навчальної кімнати став одеський громадський активіст Анатолій Кавун. Разом із представниками місцевого управління ДСНС, він майже рік працював над реалізацією проєкту.

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Особливості кімнати, що згоріла

Унікальний клас є першим такого типу в Україні. Муляж розташований за склом та відтворює наслідки пожежі в дитячій кімнаті.

Всередині кімнати є ліжечко-люлька, стіл зі стільцем, іграшки та навіть банки від напоїв – речі, типові елементи побуту в дитячій кімнаті. Усі вони стилізовані під такі, що пережили пожежу.



Муляж розташований за склом / Фото ДСНС Одещини

Перед заскленим інтер'єром рятувальники встановили кілька рядів крісел та імпровізовану трибуну. Саме в цій частині приміщення проводитимуть заняття з учнями одеських шкіл.

Мета проєкту

Вартість облаштування унікальної навчальної кімнати становить 300 тисяч гривень.

Як зазначили в ДСНС Одеської області, головна мета такого проєкту – зміна свідомості школярів. Мовляв, краще один раз побачити наслідки пожежі, ніж сотню разів про це почути.

У такий спосіб сподіваються запобігти небезпечним ситуаціям з вогнем, що можуть призвести до трагічних наслідків. Окрім цього, це може дещо змінити ставлення суспільства до професії рятувальника.

Передбачається, що особливий клас запрацює уже з 2022 року. Обіцяють розробити графік для відвідин та залучити до занять якомога більше школярів з Одеси й області.

В Одесі відкрили навчальну кімнату, що згоріла / Фото ДСНС

Пожежа на Троїцькій

За попередньою інформацією, створити кімнату для дітей в ДСНС вирішили після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Трагедія сталася 4 грудня 2019 року та забрала життя 16 людей.

Вогонь знищив 4 тисячі квадратних метрів площі в навчальному закладі. Рятувальники намагалися локалізувати пожежу всю ніч, а згодом тривалий час не могли зайти всередину через загрозу обвалу.



Пожежа в Одеському коледжі забрала життя 16 людей / Фото з сайту "Думская"

Опісля під уламками знайшли тіла 14 жертв, ще двоє – студентка і рятувальник померли у лікарні від отриманих травм. Залишки завалу розбирали 10 днів майже 200 людей.

За фактом порушення вимог пожежної безпеки оголосили підозру:

директорці коледжу Любові Кочерзі;

працівниці Ірині Тарановій, яка нібито випадково залишила ввімкненим обігрівач у кабінеті;

завідувачці господарством Тетяні Фоміч;

ексзаступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому;

ексначальнику Одеського управління ДСНС Віктору Федорчаку.

Суд уже 1,5 року вивчає усі матеріали справи. І схоже, що остаточне рішення ухвалять нескоро.