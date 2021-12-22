Відкриття було у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, що у селі Мельники Медведівської громади Черкаської області.

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Як працюватиме команда

У новоствореній команді на виклики виїжджатимуть п'ятеро добровольців: ігуменя Іларія, 2 послушниці монастиря Лариса і Крістіна та 2 водії пожежного автомобіля.

Однак команда забезпечуватиме не тільки пожежну безпеку монастиря. Під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Річ у тім, що відстань до найближчої пожежної частини становить близько 20 кілометрів.



Пожежна команда / Фото ДСНС

Добровольці пройшли навчання

Добровольців залучили до спеціального навчання. Під час тренувань відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.



Навчання добровольців / Фото ДСНС



В Україні запрацювала перша добровільна пожежна команда / Фото ДСНС