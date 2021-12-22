Открытие было в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре, расположенном в селе Мельники Медведевской общины Черкасской области.

Читайте также Обмен опытом: как украинские пожарные сотрудничают с польскими коллегами

Как будет работать команда

В новой команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев: игуменья Иллария, 2 послушницы монастыря Лариса и Кристина и 2 водителя пожарного автомобиля.

Однако команда будет не только обеспечивать пожарную безопасность монастыря. Под защитой пожарной команды будут находиться жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 км.

Пожарная команда / Фото ГСЧС

Добровольцы прошли обучение

Добровольцы прошли специальное обучение. Во время тренировок отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.



Обучение добровольцев / Фото ГСЧС

В Украине заработала первая добровольная пожарная команда / Фото ГСЧС