Открытие было в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре, расположенном в селе Мельники Медведевской общины Черкасской области.
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Как будет работать команда
В новой команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев: игуменья Иллария, 2 послушницы монастыря Лариса и Кристина и 2 водителя пожарного автомобиля.
Однако команда будет не только обеспечивать пожарную безопасность монастыря. Под защитой пожарной команды будут находиться жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 км.
Пожарная команда / Фото ГСЧС
Добровольцы прошли обучение
Добровольцы прошли специальное обучение. Во время тренировок отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.
Обучение добровольцев / Фото ГСЧС
В Украине заработала первая добровольная пожарная команда / Фото ГСЧС