Ініціатором створення навчальної кімнати став одеський громадський активіст Анатолій Кавун. Разом із представниками місцевого управління ДСНС, він майже рік працював над реалізацією проєкту.

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Особливості кімнати, що згоріла

Унікальний клас є першим такого типу в Україні. Муляж розташований за склом та відтворює наслідки пожежі в дитячій кімнаті.

Всередині кімнати є ліжечко-люлька, стіл зі стільцем, іграшки та навіть банки від напоїв – речі, типові елементи побуту в дитячій кімнаті. Усі вони стилізовані під такі, що пережили пожежу.



Муляж розташований за склом / Фото ДСНС Одещини

Перед заскленим інтер'єром рятувальники встановили кілька рядів крісел та імпровізовану трибуну. Саме в цій частині приміщення проводитимуть заняття з учнями одеських шкіл.

Довідка. Вартість облаштування унікальної навчальної кімнати становить 300 тисяч гривень.

Мета проєкту

Як зазначили в ДСНС Одеської області, головна мета такого проєкту – зміна свідомості школярів. Мовляв, краще один раз побачити наслідки пожежі, ніж сотню разів про це почути.

У такий спосіб сподіваються запобігти небезпечним ситуаціям з вогнем, що можуть призвести до трагічних наслідків. Окрім цього, це може дещо змінити ставлення суспільства до професії рятувальника.

Передбачається, що особливий клас запрацює уже з 2022 року. Обіцяють розробити графік для відвідин та залучити до занять якомога більше школярів з Одеси й області.

В Одесі відкрили навчальну кімнату, що згоріла / Фото ДСНС

Пожежа на Троїцькій

За попередньою інформацією, створити кімнату для дітей в ДСНС вирішили після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Трагедія сталася 4 грудня 2019 року та забрала життя 16 людей.

Вогонь знищив 4 тисячі квадратних метрів площі в навчальному закладі. Рятувальники намагалися локалізувати пожежу всю ніч, а згодом тривалий час не могли зайти всередину через загрозу обвалу.



Пожежа в Одеському коледжі забрала життя 16 людей / Фото з сайту "Думская"

Опісля під уламками знайшли тіла 14 жертв, ще двоє – студентка і рятувальник померли у лікарні від отриманих травм. Залишки завалу розбирали 10 днів майже 200 людей.

За фактом порушення вимог пожежної безпеки оголосили підозру:

директорці коледжу Любові Кочерзі;

працівниці Ірині Тарановій, яка нібито випадково залишила ввімкненим обігрівач у кабінеті;

завідувачці господарством Тетяні Фоміч;

ексзаступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому;

ексначальнику Одеського управління ДСНС Віктору Федорчаку.

Суд уже 1,5 року вивчає усі матеріали справи. І схоже, що остаточне рішення ухвалять нескоро.