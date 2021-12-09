В одеському аеропорту спіймали іноземця, якого шукав Інтерпол

В аеропорту Одеси прикордонники виявили чоловіка, який був у міжнародному розшуку. Його негайно затримали та передали поліції.

Про це повідомили 8 грудня, а провели затримання напередодні. Службовці Одеського прикордонного загону зазначили, що цьому чоловікові 74 роки.

До теми У Києві затримали терористку "Ісламської держави", яку розшукував Інтерпол

За що його розшукували

Розшукуваний прибув літаком зі Стамбулу. Відповідно до документів, він є громадянином Німеччини. Про те, що це пасажир може бути злочинцем стало відомо під час проведення перевірки.

За даними прикордонників чоловіка розшукують за різні злочини. Він, ймовірно, порушив 4 статті Кримінального кодексу Німеччини.

Прикордонники негайно повідомили про це до офісу Інтерполу в Києві. Згодом затриманого чекає екстрадиція на батьківщину.



Чоловік, якого затримали прикордонники / Фото Одеського прикордонного загону

Кілька схожих затримань

13 жовтня повідомили, що у Львові СБУ затримала турка, який був у міжнародному розшуку. За версією слідчих поліції Туреччини, чоловік у складі злочинної групи скоїв розбій з використанням зброї.

Харківські прикордонники 28 червня затримали росіянина, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Він тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

СБУ 22 червня повідомила, що в Черкасах викрили іноземця, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка з російським паспортом звинувачують у вчиненні злочинів терористичного характеру.

Читайте повний текст допису Одеського прикордонного загону:

Учора на Одеському летовищі прикордонники викрили злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Ним виявився 74-річний громадянин Німеччини, який прибув рейсом зі Стамбула.

Під час контролю прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерпол на установчі дані іноземця. Чоловіка одразу затримали.

Охоронці кордону встановили, що його розшукують правоохоронці на батьківщині за злочини, передбаченні чотирма статтями Кримінального Кодексу Федеративної Республіки Німеччини, що пов’язані з шахрайством.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а затриманого передали співробітникам Національної поліції.